Кипр ввел новые ограничения для непривитых от коронавируса

На Кипре вступают в силу новые правила и ограничения для всех, кто не прошел вакцинацию против коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С воскресенья, 1 августа, на Кипре вступают в силу новые правила и ограничения для всех, кто не прошел вакцинацию против коронавируса. Эти меры касаются как местных жителей, так и иностранных туристов. В минувшую пятницу их согласовал кипрский кабинет министров.

В частности, вдобавок к тестам, требующимся для въезда на Кипр, туристам теперь через неделю пребывания на острове в обязательном порядке придется проходить новый тест на COVID-19. Это требование не распространяется только на иностранцев, прошедших вакцинацию или переболевших «ковидом» в течение последних 180 дней.

Вернувшимся домой из заграничных поездок киприотам с этого дня после сдачи диагностического анализа в аэропорту нужно будет на трое суток уйти на самоизоляцию, а потом пройти еще один тест за свой счет, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в 2021 году Кипр стал самой популярной страной для летнего отдыха россиян. Ранее сообщалось, что местные власти признают российские сертификаты о вакцинации.