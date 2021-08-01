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Политика1 августа 2021 6:47

Российские инженеры помогли коллегам из Сирии решить проблему орошения земель в Латакии

В горной части этой провинции остро стоит вопрос не только с поливом, но и с чистой питьевой водой
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Провинция Латакия находится на западе Сирии

Провинция Латакия находится на западе Сирии

Фото: REUTERS

Российские инженеры помогли коллегам сирийским решить проблему орошения земель в западной провинции страны Латакии, в горной части которой остро стоит вопрос не только с поливом, но и с чистой питьевой водой. По чертежам специалистов из России в Сирии были собраны ирригационные башни, об этом рассказал журналистам представитель местной компании, занимающейся сборкой изделий из металлоконструкций, Анвар Мариа.

«Вот эту конструкцию мы собрали по проекту российского инженера - ирригационные башни. Мы сделали их для плотины Добродон», - приводит его слова ТАСС.

На сегодняшний день правительство Сирии вкладывает средства в создание объектов инфраструктуры в этой провинции – в частности, в строительство гидротехнических сооружений и насосных станций, чтобы обеспечить жителей региона чистой питьевой водой, а также разрешить проблему с орошением сельскохозяйственных угодий.