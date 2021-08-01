В центре образования назвали плюсы и минусы экстерната и семейного обучения для вундеркиндов

Уже через месяц в школах прозвенит первый звонок Фото: Анна МАРТЫНОВА

Как правило, обучение на дому выбирают для своих детей родители, недовольные качеством школьного обучения, или те, кто хочет оградить своего ребенка от пустой траты времени на дорогу или предметы, которые они считают ненужными.

Гендиректор питерского Центра образовательных технологий Advancе Александр Згода в беседе с «КП» назвал плюсы и минусы экстерната и семейного обучения для вундеркиндов – таких, как девочка из многодетной семьи, которая в восемь лет сдала ЕГЭ, а теперь поступает на психфак МГУ.

В частности, он считает, что подростки в 10-11 классе могут перейти на семейное обучение, чтобы экстерном сдать не самые важные предметы, а потом прицельно и углубленно дома штудировать нужные – не отвлекаясь, в удобной для себя обстановке. И даже начать зарабатывать.

– Старшеклассник, который знает элементарную веб-верстку или программирование, может зарабатывать 30-40 тысяч в месяц. Часто это больше, чем получают его родители. Семейное образование позволяет совмещать учебу и работу, а экстернат – побыстрее начать работать в полную силу, – говорит эксперт.

Однако многие к таким образовательным экспериментам относятся настороженно, вспоминая вундеркиндов советских времен. Например, гений математики Павел Коноплев. В пять лет он вычислял в уме логарифмы, в восемь постиг таблицу Менделеева. В 15 лет поступил в университет, в 18 – в аспирантуру. А в 27 лет умер в психушке. Но есть и хорошие истории. Чудо-мальчик из Баку Костя Славин, который в 12 лет поступил в мединститут (в 1981-м), сейчас один из ведущих американских нейрохирургов.

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