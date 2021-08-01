Флорида установила антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский штат Флорида установил антирекорд по числу выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом: за один день инфекцию нашли у 21 683 местных жителей. Об этом в воскресенье, 1 августа, свидетельствуют данные федеральный Центров по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов.

Предыдущий антирекорд был установлен 7 января текущего года, в тот день во Флориде медики зафиксировали 19 334 случая заражения. В начале месяца при этом суточное число инфицированных на территории штата находились на уровне двух тысяч. Сейчас каждый пятый случай заражения коронавирусом в США приходится именно на Флориду.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в Штатах с начала пандемии коронавирусной инфекции выявили свыше 34,9 миллиона зараженных, врачи зарегистрировали более 613 тысяч летальных исходов от заболевания. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.

Как писал сайт Kp.ru, накануне американские эксперты из Массачусетской и Гарвардской медицинских школ выявили причину опасного последствия продолжительного коронавируса у детей и подростков.