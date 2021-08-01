Последние новости на утро 1 августа 2021: Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет пригрозил России санкциями из-за Украины

«КП» – о последних новостях на утро 1 августа 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 1 августа 2021 года. Кандидат в канцлеры Германии от ХДС Армин Лашет пригрозил России санкциями вплоть до перекрытия газопровода «Северный поток — 2», если Москва решит использовать этот проект против Украины.

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин накануне сообщил, что его ведомство фиксирует факты, когда граждане нашей страны предлагают руководству США ввести рестрикции против России. А еще он рассказал, что знаком с президентом Владимиром Путиным уже более 40 лет, с 1980 года.

С сегодняшнего дня в России вступают в силу новые законы и правила. В частности, работающим пенсионерам пересчитают пенсии, спортсменам вернут часть денег на фитнес, автомобилистам отменят отмена обязательный техосмотр для оформления ОСАГО, а родителям школьников выплатят по 10 тысяч рублей.

Тем временем глава антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт продолжил традицию западных спортсменов и чиновников негодовать и возмущаться успехам сборной России. Он высказался по поводу выступления наших атлетов на летней Олимпиаде – 2020 в Токио и призвал обнародовать результаты тестов на допинг российских спортсменов. По его словам, «Россия посмеялась над Олимпиадой».

Гендиректор питерского Центра образовательных технологий Advancе Александр Згода в беседе с «КП» рассказал, как вырастить из ребенка вундеркинда – такого, как девочка из многодетной семьи, которая в восемь лет сдала ЕГЭ, а теперь поступает на психфак МГУ.

Российский космонавт Олег Новицкий, который входит в состав экипажа Международной космической станции (МКС), опубликовал в сети первое видео из модуля «Наука». На кадрах видно, как они с Петром Дубровым открывают люки в многоцелевой лабораторный модуль, потом переходят в него. Затем начинается небольшая экскурсия по самому модулю.

Смотреть видеосюжет Первое видео из модуля «Наука»

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«КП» напоминает главные нововведения, которые нас ждут в последний месяц лета-2021 (подробности).