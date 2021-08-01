США и Израиль договорились вместе расследовать нападение на танкер Mercer Street Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен по телефону обсудил с главой МИД Израиля Яиром Лапидом инцидент с нападением на японский танкер Mercer Street в водах Аравийского моря. В воскресенье, 1 августа, стороны договорились вместе работать с Великобританией, Румынией и другими партнерами над расследованием случившегося. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

- США и Израиль договорились совместно с Великобританией, Румынией и другими международными партнерами работать над расследованием нападения, а также предоставлять поддержку и вместе рассматривать дальнейшие шаг, - говорится в сообщении.

Напомним, в минувшую пятницу танкер-химовоз Mercer Street подвергся нападению в Аравийском море примерно в 280 километрах от берега Омана. Израильская компания-оператор судна сообщила, что речь может идти об атаке пиратов. В результате инцидента погибли два члена экипажа танкера - гражданин Румынии и гражданин Британии.