Украинский политолог: Зеленский попал в ловушку вслед за Порошенко Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский в условиях отсутствия результатов в экономике страны попал в ту же «ловушку», что и бывший глава государства Петр Порошенко, который проиграл последние выборы. Об этом в воскресенье, 1 августа, заявил украинский политолог Виктор Таран.

Эксперт отметил, что слухи о грядущей отставке главы украинского правительства Дениса Шмыгаля имеют под собой основание, поскольку Владимир Зеленский намерен сменить премьер-министра из-за неудовлетворительных экономических и социальных показателей.

- Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко три года назад. Тогда пятому президенту закидали - язык и томос на хлеб не намажешь. В настоящее время то же самое можно забросить и Зеленскому. Мол, «большое строительство» и «инстаграмные видосики» на хлеб не намажешь, - отметил Виктор Таран в своей статье для издания «Главред».

Политолог добавил, что сейчас украинскому президенту необходимы реальные успехи в экономике страны. При этом, по мнению специалиста, Зеленский понимает, что креативными видео и «пафосными» заседаниями Совета национальной безопасности и обороны следующие выборы главы государства будет сложно выиграть.

Как писал сайт Kp.ru, накануне депутат украинской Верховной Рады заявил, что президент страны Владимир Зеленский принимает участие в «плане по уничтожению Украины».