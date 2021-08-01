В России вступил в силу закон о налоговом вычете за фитнес Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России с сегодняшнего дня, 1 августа, вступил в силу закон о налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц за оказанные им физкультурно-оздоровительные услуги. Закон должен способствовать сохранению и укреплению здоровья россиян.

В соответствии с документом, жители страны могут вернуть 13 процентов от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму в 120 тысяч рублей в год. Получить налоговый вычет на фитнес можно также на несовершеннолетних детей. Максимальный размер вычета составит 15,6 тысячи рублей.

Для получения данного вычета жители страны должны предоставить документы, которые подтверждают расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг: в список таких документов входят копия договора на оказание услуг и кассовый чек.

Как сообщал сайт kp.ru, учитываться при начислении налогового вычета за фитнес будут расходы в организациях и ИП, для которых оказание услуг в области физкультуры и спорта является основной деятельностью.

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