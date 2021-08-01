Инфекционист: риск заражения коронавирусом снижается в три раза, если привит один из членов семьи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Даже один человек в семье, который прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции, в три раза снижает риск заражения для остальных родственников. Даже в случае заражения привитые выделяют намного меньше вируса. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

- Один привитый в семье втрое сокращает риск заразиться коронавирусной инфекцией для других членов семьи. Вакцинированные в случае заражения могут выделать вирус, однако намного меньше, чем больной, который не прошел вакцинацию. При этом выделяемый вирус менее активен и не мутирует в организме, - сообщил медик в интервью РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава одного из московских медицинских центров Евгений Тимаков рассказывал о принципе создания «безопасного кокона» из вакцинированных от коронавируса: по данном принципу, прививку делают те члены семьи, у которых есть возможность это сделать. Таким образом привитые защищают тех, кто не может пройти вакцинацию по объективным причинам.

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