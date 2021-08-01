Инфекционист заявил, что коронавирус может существовать в мире с 2013 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Коронавирус может существовать в мире с 2013 года. Об этом в воскресенье, 1 августа, заявил глава службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте.

Эксперт объяснил, что в 2013 году примерно в 1100 километрах от китайского Уханя в пещерах ученые нашли вирус, который на 96 процентов похож на коронавирус.

- Он мог заразить людей, которые работали в этой пещере. Остается непонятным, что этот вирус, возможно, был выявлен одной из лабораторий в Ухане. Были сделаны публикации, диссертации людьми, которые работают в этих лабораториях. Но эти диссертации исчезли. Кроме того, когда работаешь над новым вирусом, то его замораживают. Однако этот экземпляр не нашли. Это беспокоит, - отметил Дидье Питте в интервью РИА Новости.

Инфекционист подчеркнул: чтобы из-за вирусной инфекции началась пандемия, необходимо, чтобы вирус какое-то время циркулировал в природе. Эксперт добавил, что есть и другие непрямые указания на то, что коронавирус давно существует в мире. Одним из них является заражение участников Военных Олимпийских игр в Ухане осенью 2019 года необычным вирусом, похожим на грипп.

- Зараженные спортсмены не смогли из-за этого принять участие в Играх, что необычно для военных спортсменов. Вирус уже был и есть свидетельства того, что он был в Европе еще раньше, чем объявили об эпидемии, - сказал Дидье Питте.

Эксперт заключил, что эта ситуация требует тщательного и детального расследования, поскольку ученым необходимо понимать, сколько времени нужно вирусу, чтобы развиться до масштаба мировой пандемии. Кроме того, это необходимо, чтобы эффективнее реагировать в подобных ситуациях в следующий раз.