Пожар в турецком Бодруме взяли под контроль Фото: REUTERS

Крупный лесной пожар в районе турецкого Бодрума, где были эвакуированы несколько отелей, удалось взять под контроль. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщил глава местного министерства сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли на своей странице в Twitter.

- Пожар в Бодруме под контролем. Ведутся работы по охлаждению, - сообщил министр.

Накануне Бекир Пакдемирли сообщал, что за последние четыре пожарный службы смогли взять под контроль 88 возгораний в 30 провинциях Турции. В настоящее время продолжается тушение 10 пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османие.

Как сообщал сайт kp.ru, серьезный пожар разгорелся около Бодрума днем 31 июля в районе Кумбахче. Огонь вплотную подошел к зданиям и туристической зоне, поэтому местные власти приняли решение провести эвакуацию туристов из отелей. В российском генконсульстве в Анталии сообщили, что из Бодрума были эвакуированы около 100 российских отдыхающих, их временно разместили в других отелях.