В России 1 августа 2021 выявлено 22 804 случая заражения коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшие сутки на территории России врачи выявили 22 804 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. С начала пандемии инфекцию диагностировали к 6 288 677 россиян. Об этом в воскресенье, 1 августа, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

Сообщается, что наибольшее количество новых случаев заражения зафиксировали за сутки в Москве (2 484), Санкт-Петербурге (1 911), а также в Московской области (1 658). У 8,6 процента новых инфицированных нет никаких симптомов заболевания.

За сутки от коронавирусной инфекции или осложнений после нее умерли еще 789 россиян, общее число летальных исходов в стране достигло отметки 159 352. За день в России полностью выздоровел 17 271 человек, за все время - 5 625 890 человек.

Как ранее писал сайт Kp.ru, врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что даже один человек в семье, который прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции, в три раза снижает риск заражения для остальных родственников.