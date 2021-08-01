Путин посетил Коневский монастырь на острове в Ладожском озере Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин посетил Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь, который расположен на острове Коневец в Ладожском озере. Поездка российского лидера состоялась в воскресенье, 1 августа.

Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь был основан в XIV веке. В начале XX века он продолжительное время находился в плачевном состоянии. Пять лет назад президент России приехал и осмотрел монастырь, после чего поручил восстановить его, а также основной храм и скит Коневской Божьей матери. Накануне работы по восстановлению мужского монастыря были завершены.

Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь был основан преподобным Арсением Коневским. Два раза шведы захватывали остров, после разорения в 1610 году и до самого конца Северной войны остров находился под шведским владычеством. В те времена собор и был почти полностью разрушен. С 1918 года остров Коневец входил в состав Финляндии, а во время Великой Отечественной войны он окончательно отошел к СССР. В 1991 году Коневский монастырь был возвращен церкви.