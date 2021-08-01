МИД Ирана опроверг причастность Тегерана к нападению на танкер Mercer Street Фото: REUTERS

Тегеран не имеет отношения к нападению на японский танкер Mercer Street в Индийском океане. Об этом в воскресенье, 1 августа, заявил официальный представитель иранского министерства иностранных дел Саид Хатибзаде.

Накануне глава правительства Израиля Нафтали Беннет заявил, что, по данным властей его страны, за атакой на судно около побережья Омана стоит Иран.

- Нет никаких оснований для слухов о роли Ирана в нападении на танкер. Израиль должен прекратить эти голословные обвинения. Мы осуждаем такие заявления, - подчеркнул Саид Хатибзаде в ходе пресс-конференции.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу принадлежащий Японии танкер Mercer Street подвергся нападению, погибли два члена экипажа. Судно, шедшее под либерийским флагом, связано с израильским миллиардером Эялем Офером. США и Израиль договорились совместно расследовать данное нападение на танкер.