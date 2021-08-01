Доктор Павлова объяснила, какая пища разрушает поджелудочную Фото: Михаил ФРОЛОВ

Переедание сладкой или слишком калорийной пищи чревато избыточным накоплением жировой ткани, а также гибелью клеток поджелудочной железы. Об этом в своем Telegram-канале предупредила кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

- В жировой ткани неизбежно возникает системное воспаление с оксидативным стрессом. На фоне такого воспаления в организме начинает развиваться инсулинорезистентность, из-за чего гибнут клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин, - объяснила кандидат медицинских наук.

Доктор Павлова также рассказала, какими должны быть перерывы между приемами пищи. По словам специалисты, принимать пищу следует не раньше, чем через три часа от предыдущего приема пищи и не позже, чем через пять часов. При этом голодать дольше пяти часов точно не стоит. Именно при таком интервале между приемами пищи начинает активироваться липопротеинлипаза.

- Это сторожевой пес, который отслеживает уровень питательных веществ. Если вещества регулярно и подолгу не поступают, то липопротеинлипаза повышает свою активность в жировой ткани. Из-за этого начинается формирование жировых запасов, - сообщила научный руководитель клиники Системной медицины.

Как писал сайт Kp.ru, накануне доктор Павлова также рассказала, почему ягоды провоцируют накопление жира, и предложила несколько правил, которые помогут избежать накопления лишнего жира в летнее время года.