Грузовые беспилотники поедут по М-11 в общем потоке машин в 2024 году Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Грузовые беспилотники поедут по трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург («Нева») в общем потоке машин в 2024 году. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

- Идея состоит в том, чтобы запустить в первом квартале 2024 года по трассе М-11 движение беспилотной перевозки грузов, не людей, только грузов. Человек будет присутствовать в кабине, однако вмешиваться сможет только в аварийной ситуации. Они поедут в общем потоке, поскольку делать выделенное движение очень дорого, - сообщил он в интервью телеканалу «Россия-1».

Как сообщал сайт Kp.ru, ранее стало известно, что первой федеральной трассой на территории России, на которой будет организовано движение беспилотного транспорта, станет М11 «Нева». Заместитель главы министерства транспорта РФ Кирилл Богданов сообщил, что в ближайшие десять лет движение на всех видах транспорта станет полностью беспилотным.