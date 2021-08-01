Глава СВР предупредил о готовящихся провокациях на выборах в 2021 и 2024 годах

Сергей Нарышкин предупредил о готовящихся провокациях на выборах в 2021 и 2024 годах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предупредил о готовящихся провокациях во время парламентских выборов в стране в сентябре текущего года и выборах президента РФ, который пройдут в 2024 году.

- Наши оппоненты готовятся вовсю. Это будет и на выборах в 2021 году, и в 2024, конечно, - отметил он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» в воскресенье, 1 августа.

Сергей Нарышкин добавил, что у российской стороны есть информация о том, «по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить оппоненты» - это известно соответствующим структурам, в том числе благодаря деятельности Службы внешней разведки.

Как писал сайт Kp.ru, накануне председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что ЦИК России ожидает провокаций на предстоящих сентябрьских парламентских выборах, в том числе извне.