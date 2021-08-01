Минтруд напомнил россиянам о выплате в 250 тысяч рублей на открытие собственного дела Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители России имеют возможность воспользоваться помощью государства и получить средства для трудоустройства, открытия собственного дела, а также занятия личным подсобным хозяйством. На эти цели россияне могут получить средства в размере 250 тысяч рублей. Об этом в воскресенье, 1 августа, рассказала заместитель главы Минтруда России Ольга Баталина.

- Гражданину выплачиваются средства в размере 250 тысяч рублей. Это тот стартовый капитал, на который можно открыть, например, семейную мастерскую по пошиву или ремонту одежды и обуви. На эти деньги можно организовать небольшую кондитерскую, - объяснила замминистра в интервью «Российской газете».

Ольга Баталина сообщила, что средства можно получить в рамках программы «Социальный контракт», на развитие которой в текущем году все регионы, за исключением Москвы, которая реализует социальный контракт за счет средств регионального бюджета, получили федеральные средства. В общей сложности выделено 26,3 миллиарда рублей.

Как писал сайт kp.ru, сегодня в России вступил в силу закон о налоговом вычете за фитнес: жители страны могут вернуть 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тысяч рублей в год.