Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента журфака МГУ Ясена Засурского Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам президента факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Ясена Засурского. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщила пресс-служба Кремля.

Легенда российской журналистики Ясен Николаевич Засурский умер сегодня на 92-м году жизни. Причина смерти заслуженного журналиста Российской Федерации пока что не известна. Он был последним из преподавателей работавших на факультете журналистики Московского государственного университета со дня его основания. Более 40 лет он являлся деканом факультета.

ПО ТЕМЕ

Журналисты о смерти Ясена Засурского: «Можно сказать уверенно – великий»

Коллеги прощаются с легендарным президентом факультета журналистики МГУ (подробности)