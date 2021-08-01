Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 августа 2021 13:31

Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента журфака МГУ Ясена Засурского

Президент выразил соболезнования родным, близким и коллегам легенды российской журналистики
Ксения АНУФРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента журфака МГУ Ясена Засурского

Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента журфака МГУ Ясена Засурского

Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам президента факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Ясена Засурского. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщила пресс-служба Кремля.

Легенда российской журналистики Ясен Николаевич Засурский умер сегодня на 92-м году жизни. Причина смерти заслуженного журналиста Российской Федерации пока что не известна. Он был последним из преподавателей работавших на факультете журналистики Московского государственного университета со дня его основания. Более 40 лет он являлся деканом факультета.

ПО ТЕМЕ

Журналисты о смерти Ясена Засурского: «Можно сказать уверенно – великий»

Коллеги прощаются с легендарным президентом факультета журналистики МГУ (подробности)