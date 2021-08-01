Эпидемиолог Роспотребнадзора: напряженная ситуация по коронавирусу может сохраняться до трех лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напряженная ситуация с пандемией коронавирусной инфекции на территории России может сохраняться до трех лет, в частности, потому, что до сих пор в государстве не достигнут коллективный иммунитет к заболеванию. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщил заместитель главы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

- Напряженность может сохраняться не более двух, максимум трех лет. К сожалению, мы можем ожидать и новые вспышки коронавируса. Потому что к 60% коллективного иммунитета мы пока что не приближаемся, - сообщил член-корреспондент РАН в эфире телеканала «Россия-1».

Александр Горелов отметил, что в настоящее время в России преобладает дельта-штамм коронавируса – мутация наблюдается примерно на 80% территории страны, однако есть и регионы, где дельта-штамм пока что не доминирует.

Как писал сайт kp.ru, за минувшие сутки в РФ медики выявили 22 804 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число зараженных с начала эпидемии в стране достигло 6 288 677.