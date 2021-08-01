Нарышкин заявил, что воспринимает переписывание истории Великой Отечественной войны как личное оскорбление Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что воспринимает попытки пересмотреть историю Великой Отечественной войны как личное оскорбление. Он выразил надежду на то, что так же к переписыванию истории относятся большинство жителей России.

- Я воспринимаю это как свое личное оскорбление. Так же, как, я надеюсь, большинство россиян это воспринимает. Мой дед ушел из жизни у станка. Уже не было сил пешком ходить на работу, транспорта не было. И рабочие на Ленинградских заводах оставались там и работали, пока хватало сил. Вот у него сил хватило только до января 1942 года, - рассказал Сергей Нарышкин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны телеканалом "Россия-1".

Глава СБУ подчеркнул, что его отец в то время выжил чудом: его спасла дальняя родственница, которая принесла полмешка картошки из своего дома севернее Ленинграда. Тогда эта часть города еще не была оккупирована.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что тех, кто соглашается с инициаторами переписывания истории, можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня.