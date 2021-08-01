В НАТО заявили, что нанесут удар по российским военным только в случае провокации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военные корабли НАТО нанесут удар по российским военным только в случае провокации с их стороны, заявил командующий Военно-морскими силами Соединенных Штатов в Европе и Африке Роберт Берк.

Военнокомандующий утверждает, что россияне часто провоцируют силы Североатлантического альянса на вооруженный конфликт, пишет Business Insider. Как отметил Берк, российские корабли сопровождают военные судна НАТО, проявляя профессионализм, и такие встречи зачастую безопасны.

«Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть», – сказал командующий ВМС.

По мнению Берка, Россия существенно обновила свою вооруженную технику в последние годы.

Как писал сайт kp.ru, 23 июня 2021 британский эсминец Defender пересек российскую границу у мыса Фиолент. После этого, российская сторона предупредила британцев о применении оружия, однако они никак не отреагировали, в результате чего были сделаны предупредительные выстрелы.

Ранее авиация Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа провели учебно-боевые полеты над акваторией Черного моря на фоне учений НАТО и стран-партнеров альянса Sea Breeze – 2021.