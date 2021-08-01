Книга «Обман веществ» получила премию «Здоровое питание»

Книга о правильном питании «Обман веществ. Почему жир и сахар убивают» получила премию «Здоровое питание» за популяризацию идей здорового образа жизни. Авторы бестселлера – эндокринолог Зухра Павлова и шеф-редактор и издатель сайта Kp.ru Олеся Носова.

«Обман веществ» рассказывает об опасности жира и сахара, мешающим людям жить долго и счастливо. Авторы книги представляют научную точку зрения на проблему зависимости от неправильного питания. Кроме того, читатели смогут узнать о вреде популярных диет, таких как безбелковая или кетодиета, которая предполагает большое потребление жиров. В книге также даны советы, какие анализы обязательно нужно пройти, чтобы обнаружить скрытые проблемы со здоровьем.

Премия «Здоровое питание» отмечает тех, кто уделяет внимание проблемам здорового образа жизни. Книгу «Обман веществ» можно приобрести в самом большом книжном онлайн-магазине Labirint.ru.