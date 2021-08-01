Британия пообещала ответить Ирану за атаку на танкер Mercer Street Фото: REUTERS

Иран намерено организовал нападение на японский танкер Mercer Street в Аравийском море, в результате которого погиб подданный Великобритании, заявило Министерство иностранных дел Соединенного Королевства.

В заявлении ведомства говорится, что Иран использовал при нападении не менее одного беспилотного летательного аппарата. МИД Великобритании пообещал «совместный с международными партнерами ответ».

«В результате проведенной Соединенным Королевством оценки ситуации был сделан вывод о том, что Иран, с высокой вероятностью, осуществил нападение на Mercer Street в международных водах у побережья Омана 29 июля», – сказано в заявлении.

Напомним, в минувшую пятницу танкер-химовоз Mercer Street подвергся нападению в Аравийском море примерно в 280 километрах от берега Омана. Израильская компания-оператор судна сообщила, что речь может идти об атаке пиратов. В результате инцидента погибли два члена экипажа танкера – гражданин Румынии и поданный Великобритании.

Как писал сайт kp.ru, США и Израиль договорились вместе расследовать нападение на танкер Mercer Street.