Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье1 августа 2021 21:12

Apple удалила из App Store приложение для знакомств невакцинированных

То же самое пригрозила сделать компания Google
Абдулла ШАКИРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Apple удалила из App Store приложение для знакомств невакцинированных

Apple удалила из App Store приложение для знакомств невакцинированных

Фото: REUTERS

Приложение для знакомств невакцинированных Unjected больше недоступно пользователем IPhone.

Как пишет Bloomberg, компания Apple удалила приложение из App Store, поскольку его разработчики «ненадлежащим образом относятся к пандемии коронавируса». Apple заявила, что создатели Unjected внесли изменения в приложение, «которые нарушают нормы». Некоторые пользователи распространяли дезинформацию о вакцинации от COVID-19, считают в компании.

Удалить приложение из Google Play также пригрозила корпорация Google, которую также не устраивает то, что Unjected недостаточно реагирует на фейки о коронавирусе.

Приложение Unjected было разработано двумя женщинами с Гавайских островов, после того, как популярные приложения для знакомств Tinder и Bumble начали призывать пользователей вакцинироваться от COVID-19. Unjected должно было стать сообществом людей, выступающих за «медицинскую неприкосновенность и свободу слова», говорится в сообщении.