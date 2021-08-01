Apple удалила из App Store приложение для знакомств невакцинированных Фото: REUTERS

Приложение для знакомств невакцинированных Unjected больше недоступно пользователем IPhone.

Как пишет Bloomberg, компания Apple удалила приложение из App Store, поскольку его разработчики «ненадлежащим образом относятся к пандемии коронавируса». Apple заявила, что создатели Unjected внесли изменения в приложение, «которые нарушают нормы». Некоторые пользователи распространяли дезинформацию о вакцинации от COVID-19, считают в компании.

Удалить приложение из Google Play также пригрозила корпорация Google, которую также не устраивает то, что Unjected недостаточно реагирует на фейки о коронавирусе.

Приложение Unjected было разработано двумя женщинами с Гавайских островов, после того, как популярные приложения для знакомств Tinder и Bumble начали призывать пользователей вакцинироваться от COVID-19. Unjected должно было стать сообществом людей, выступающих за «медицинскую неприкосновенность и свободу слова», говорится в сообщении.