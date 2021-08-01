В США предупредили об угрозе неконтролируемой ядерной войны Фото: Shutterstock

Мир может вступить в неконтролируемую ядерную войну, которая будет развязана в результате гонки ядерных вооружений, считает директор по политике разоружения и уменьшения угрозы в Ассоциации по контролю над вооружениями США Кингстон Рейф.

Соперничество в сфере наращивания ядерного оружия представляет угрозу как для Соединенных Штатов, так и для их союзников. Ведущие державы мира напрасно думают, что смогут контролировать ядерные конфликты, заявил Рейф газете The Sun.

По мнению специалиста, опасность нарастает с каждым днем, и странам необходимо предпринять какие-действия для предотвращения риска ядерной войны.

Напомним, в феврале 2021 Россия и США подписали новый договор о стратегических наступательных вооружениях. Согласно документу, сверхдержавы сокращают свои ядерные арсеналы. Через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не должно превышать 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Как писал сайт kp.ru, за полгода Россия увеличила количество ядерных боеголовок на девять, а США сократили на 100.