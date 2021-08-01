Умер Игорь Богданов, оператор боевика «В зоне особого внимания» Фото: кадр из фильма "Тайны кино"

Умер Игорь Богданов, советский и российский кинооператор и сценарист. Он скончался 27 июля 2021 в возрасте 84 лет, сообщает портал» «Кино-Театр.ру».

О причинах смерти не сообщается.

Игорь Богданов снял свой первый фильм в 1964 году. Это была драма по Михаилу Шолохову «непрошенная любовь» с Иваном Лапиковым в главной роли. Кинооператор снял такие фильмы как «Про чудеса человеческие», «Кура неукротимая», «Нежданный гость», «Когда дрожит земля».

Самым известным фильмом, снятым Богдановым, стал боевик «В зоне особого внимания», вышедший на экраны в 1977 году. Картина получила несколько кинонаград, в их числе Серебряная медаль имени Александра Довженко.

Кроме того, он играл в фильмах «Учитель пения», «Волшебная сила» и «Борис Годунов».