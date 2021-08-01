Датский блогер Альберт Дирлунд погиб, сорвавшись с 200-метровой высоты в Альпах Фото: Val-Gardena.com

Популярный YouTube-блогер из Дании Альберт Дирлунд погиб после падения с 200-метровой высоты в Альпах.

Мужчина оступился и упал во время съемок ролика для своего канала в YouTube на склоне горы Сечеда в Валь-Гардене. Прилетевшие на помощь спасатели констатировали, что 22-летний блогер погиб на месте, пишет New York Post.

У Дирлунда около 175 тысяч подписчиков в YouTube и 235 тысяч в Instagram. Смерть блогера подтвердили его мать и Министерство иностранных дел Дании, говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, в июле 2021 в горах Республики Алтай ученый из Новосибирска Георгий Шевелев сорвался с гребня во время восхождения на вершину Актру.

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