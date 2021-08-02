Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 2 августа 2021 года

Певица МакSим Фото: Борис КУДРЯВОВ

С июня певица МакSим находится в коме. На днях ее помощница сделала заявление - артистке стало "получше". Однако других подробностей не привела.

Тем временем в мире шоу-бизнеса растет возмущение. Телеведущий Алексей Остудин резко раскритиковал помощников и представителей артистки. По его мнению, пиарщикам и менеджерам звезд нельзя говорить о прекрасном самочувствии, когда артист находится при смерти. По его словам, представители МакSим должны стать официальным источником информации, а не оправдываться и реагировать на слухи.

Напомним, певица МакSим оказалась в больнице в июне. За несколько дней до этого она почувствовала недомогание. В больнице ей поставили диагноз пневмония, но коронавирус не подтвердился. При этом известно, что артистка находится в "красной зоне" и ее запрещено посещать. У звезды нашли поражение легких, ее ввели в медикаментозную кому, и вскоре подключили к ИВЛ. Несколько недель назад от коронавируса умер клипмейкер певицы Вадим Шатров.