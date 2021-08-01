Чехия предложила помощь белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чехия готова помочь белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, которую собираются выслать из японской столицы Токио, где спортсменка должна была выступить на Летних Олимпийских играх. Об этом сообщил на своей странице в Twitter чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек.

«Ситуацию вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской я считаю скандальной. Чехия готова ей помочь. Мы предлагаем ей визу к вступлению на нашу территорию, чтобы она смогла у нас обратиться за международной защитой. Наше посольство в Токио также готово ей помочь», - написал глава МИД.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru/sports, на Олимпиаде в Токио разгорается грандиозный скандал, в центре которого оказалась спортсменка из Беларуси. Представители национальной сборной республики отозвали заявку легкоатлетки на участие в квалификационных забегах на 200 метров и в эстафете 4х400 метров, заявив, что это вызвано «эмоционально-психологическим состоянием» девушки. Кристину Тимановскую хотят выслать из Японии обратно в Минск и уже купили ей билет на самолет. Спортсменка обратилась за помощью в Международный олимпийский комитет (МОК).