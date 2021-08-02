Собянин: Переводить московских школьников на «удаленку» не планируем

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что столичные власти не планируют переводить школьников на удаленный режим обучения с 1 сентября, как это было в прошлом учебном году из-за вспышки коронавируса.

«Мы никакой «удаленки» не планируем», - сказал он в интервью РБК.

По словам мэра, широких празднований в День города не будет, столичные власти в этом году решили не проводить традиционных фестивалей в честь 874-летия Москвы.

«Ярмарки будут работать, но без культурной программы. Сезонную торговлю надо активизировать, чтобы увеличить конкуренцию и притормозить рост цен», - пояснил Сергей Собянин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он рассказал, что ситуация с коронавирусом в городе улучшается, и к концу июля число госпитализаций заболевших «ковидом» по сравнению с пиком пандемии уменьшилось примерно в три раза.