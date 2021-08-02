Собянин: Пандемия обошлась Москве более чем в 600 миллиардов рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пандемия коронавируса уже обошлась столице в сумму, превышающую 600 миллиардов рублей. По подсчетам столичных властей, в прошлом году из-за ограничений, связанных с распространением инфекции, город недополучил доходов примерно на 200–250 миллиардов рублей, а за полтора года мэрия израсходовала еще около «350 миллиардов рублей на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу».

По мнению мэра Москвы, коронавирус меньше влияет на экономику, чем «на внутреннее самоощущение и самочувствие» людей: по его словам, «мир изменился», у москвичей сейчас «другой режим работы, другая психологическая обстановка, другое отношение ко многим привычным вещам».

«Когда человек постоянно находится в зоне риска, то ощущает сильный дискомфорт. И, как реакция, у многих людей поднимается градус негатива», - отметил он в интервью РБК.

Сергей Собянин рассказал, что на поддержку граждан и бизнеса в Москве уже потратили около 100 миллиардов рублей, уточнив: «Это и прямые выплаты, и отсрочка арендных платежей, и налоговые преференции». Он добавил, что если ситуация потребует, меры поддержки могут расширить либо продлить.