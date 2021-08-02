Количество новой техники в ВДВ России к концу 2021 года составит 75%

Командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 2 августа, российские десантники отмечают свой праздник – День Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. В преддверии этой даты командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что к концу 2021 года количество новой техники в «крылатой гвардии» страны составит 75%.

«В этом году планируется поставить более 300 единиц вооружения, военной и специальной техники и более 12 тысяч комплектов средств десантирования и парашютных систем, что позволит довести уровень обеспеченности современными и модернизированными образцами до 75%», - сказал генерал-полковник в интервью газете «Красная Звезда».

Он отметил, что «система воздушно-десантной подготовки нашей страны является самой передовой и эффективной в мире». По его словам, больше нигде нет «таких воздушно-десантных комплексов, какие построены и оборудованы практически в каждой воинской части ВДВ».

Кроме того, Андрей Сердюков рассказал, что в России разработана и уже прошла испытания перспективная парашютная система специального назначения, предназначенная для десантирования с высот 1,2–8 тысяч метров, а к концу года российские десантники получат тренажеры БМД-4М для подготовки экипажа в полном составе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, за год бойцы российских ВДВ совершили более 69 тысяч прыжков с парашютом, было десантировано около 140 единиц боевой техники, вооружения и грузов.