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В мире2 августа 2021 3:56

Постпред РФ в Вене: Россия не обязана заниматься вывозом обогащенного урана из Ирана

По словам российского дипломата, Тегеран «всё дальше отходит от обязательств по первоначальному СВПД»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Россия не имеет обязательств заниматься вывозом обогащенного урана из Ирана

Россия не имеет обязательств заниматься вывозом обогащенного урана из Ирана

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия не обязана заниматься вывозом обогащенного урана из Ирана, при этом Москва заинтересована в возвращении оригинального Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, отметив, что Тегеран «всё дальше отходит от обязательств по первоначальному СВПД».

Российский дипломат напомнил, что переговоры между США и Ираном по «ядерной сделке» были приостановлены еще 20 июня, и возобновятся они только после инаугурации нового иранского президента, намеченной на 5 августа, однако как скоро после этой даты представители Вашингтона и Тегерана снова сядут за стол переговоров, «можно только гадать».

«Будем ли мы в этот раз заниматься вывозом урана в случае успешного завершения переговоров, пока неясно, это тема для обсуждения. Нам нужно лучше понять, какие конкретные действия это будет предполагать, здесь очень много вопросов», - сказал Михаил Ульянов в интервью газете «Известия».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что страны-участницы СВПД вырабатывают последовательные и одновременные шаги для возвращения к своим обязательствам по ядерной сделке и Ирана, и США.