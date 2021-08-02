ВОЗ призвала государства с большими запасами вакцин от коронавируса делиться с другими странами

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала государства, у которых есть большие запасы вакцин против коронавируса, делиться ими с другими странами, где таких препаратов мало или вообще нет. Отмечается, что распространение инфекции грозит появлением новых штаммов вируса SARS-CoV-2, более агрессивных и опасных, с которыми существующие вакцины могут не справиться.

«В то время как многие страны страдают от нехватки вакцин, государства, у которых есть большие запасы этих препаратов, не должны копить их у себя, стремясь охватить все свое население», - говорится в статье спецпосланников гендиректора ВОЗ, опубликованной газетой «Известия».

Авторы статьи отмечают, что «мир находится в опасном положении», и международное сообщество должно «подтвердить приверженность всеобъемлющему подходу к преодолению этой пандемии». По их оценкам, для эффективной борьбы с коронавирусом необходимо, чтобы уже к сентябрю 2021 года прививку получили по крайней мере 10% мирового населения, к декабрю — 40%, а к середине 2022 года — 60%.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что главной целью Организации в борьбе с коронавирусом является вакцинация 70% населения Земли к сентябрю 2022 года. По его словам, только так можно «положить конец пандемии».

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