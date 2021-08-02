В Калифорнии разбился вертолет, погибли четыре человека

Вертолет Robinson R44 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 1 августа, на севере американского штата Калифорния разбился вертолет модели Robinson R66. В результате погибли все, кто был на его борту – четыре человека, передает местный телеканал CBS13 со ссылкой офис шерифа округа Колуза, где произошло крушение.

По данным окружного шерифа, вертолет упал недалеко от города Сакраменто примерно в 13:15 по местному времени (23:15 мск). Прибывшие на место крушения сотрудники полиции экстренных служб и полицейские обнаружили тела четверых погибших.

Причины аварии пока неизвестны. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начали расследование случившегося.

На днях сайт kp.ru писал, как вертолет испанской таможенной службы во время преследования наркоторговцев упал в море в районе Гибралтарского пролива, тогда погиб один человек.