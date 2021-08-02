Последние новости на утро 2 августа 2021: Названы причины невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу

Последние новости на утро 2 августа 2021 года. Академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал, почему некоторые люди могут не заражаться коронавирусом, даже если они часто контактируют с инфицированными. По его словам, повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых генетических маркеров.

К слову, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала государства, у которых есть большие запасы вакцин против коронавируса, делиться ими с другими странами, где таких препаратов мало или вообще нет. Отмечается, что распространение инфекции грозит появлением новых штаммов вируса SARS-CoV-2, более агрессивных и опасных, с которыми существующие вакцины могут не справиться.