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Общество2 августа 2021 9:08

Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Российский лидер отметил, что в рядах ВДВ всегда служили люди особой закалки и сильные духом
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поздравил военных с Днем Воздушно-десантных войск, отметив, что десантники грамотно и оперативно решали ответственные задачи, а также указал на то, что в самых сложных ситуациях они проявляли мужество, дерзость и отвагу.

«Народ России знает, что вы никогда не подведете, будете неизменно, надёжно и твёрдо стоять на страже национальных интересов и безопасности страны», - заявил российский лидер в своем поздравлении.

Глава государства также отметил, что «в рядах ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, несгибаемым характером и братской сплочённостью». По его словам, десантники «грамотно и оперативно решали ответственные задачи».

Российский лидер также заявил, что нынешнее поколение солдат и офицеров гордится историей Воздушно-десантных войск, а также чтит заложенные ими традиции и с уважением относится к ветеранам.