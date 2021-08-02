Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поздравил военных с Днем Воздушно-десантных войск, отметив, что десантники грамотно и оперативно решали ответственные задачи, а также указал на то, что в самых сложных ситуациях они проявляли мужество, дерзость и отвагу.

«Народ России знает, что вы никогда не подведете, будете неизменно, надёжно и твёрдо стоять на страже национальных интересов и безопасности страны», - заявил российский лидер в своем поздравлении.

Глава государства также отметил, что «в рядах ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, несгибаемым характером и братской сплочённостью». По его словам, десантники «грамотно и оперативно решали ответственные задачи».

Российский лидер также заявил, что нынешнее поколение солдат и офицеров гордится историей Воздушно-десантных войск, а также чтит заложенные ими традиции и с уважением относится к ветеранам.