СК опроверг данные о замеченном в Москве орском маньяке

Валерий Андреев находится в розыске уже 8 лет, на его счету как минимум 8 жертв. Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета.

Руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК РФ Зигмунд Ложис заявил, что у Следственного комитета нет данных о появлении "орского маньяка" Валерия Андреева в Москве и Подмосковье. Весной этого года такая информация появлялась в различных СМИ.

"В средствах массовой информации ранее появлялись и продолжают появляться сообщения о свидетелях, которые якобы видели так называемого "орского маньяка" в различных регионах страны, в том числе в Москве и Московской области. Конечно же, эта информация проверяется, но сейчас подтверждений данным сведениям нет", - сказал Ложис РИА Новости.

Андреев находится в федеральном розыске с 2012 года, а с 2019 года – и в международном розыске, в данный момент его поиски продолжаются.

Ранее kp.ru писал о деле "орского маньяка" Валерия Андреева. Мужчина входит в список самых опасных не пойманных преступников России (составляется МВД РФ). Андрееву заочно предъявлено обвинение в восьми убийствах. Следователи полагают, что жертв может быть намного больше.

По данным полиции Оренбуржья, Валерий Андреев нападал на женщин от 17 до 40 лет у магистральных дорог, где те ловили попутку. Преступник насиловал жертв, убивал их и прятал тела в лесу.

Интерпол внес россиянина в пятерку преступников, обвиняемых в изнасиловании. За информацию оо нахождении Андреева МВД РФ обещает миллион рублей, власти Оренбуржья – еще 500 тысяч.