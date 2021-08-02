МВД РФ обязало организаторов митингов отчитываться о финансах в течение 45 дней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организаторов акций, митингов и шествий в России теперь обязаны отчитываться об итогах публичных мероприятий, в том числе финансовых, в течение 45 дней после их проведения. Соответствующий приказ, подписанный главой МВД Владимиром Колокольцевым опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее на сайте министерства сообщалось, что ведомство подготовило соответствующий проект приказа, который разработан в соответствии с федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 541-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

В приложении к приказу отмечалось, что организаторы мероприятия должны указать свои фамилию, имя и отчество, или наименование организатора публичного мероприятия, а также место жительства/пребывания/нахождения и номер телефона, индивидуальный номер налогоплательщика, реквизиты банковского счета организатора публичного мероприятия, которое используется для сбора денег. Кроме того, необходимо отмечать дату и место проведения публичного мероприятия, время начала и окончания, а также орган исполнительной власти региона или местного самоуправления, согласовавший данное мероприятие.

Также необходимо подробно отчитаться о финансах прошедшего мероприятия: нужно указать общую сумму денег, собранную организатором, подлежащих возврату и перечислению в бюджет, а также сумму перечислений юрлицам и предпринимателям за оказание услуг, поставку товаров и прочие перечисления. Указывается и общая сумма перечислений физлицам и самозанятым.