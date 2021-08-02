Названы самые высокооплачиваемые вакансии России в августе 2021 Фото: Иван ВИСЛОВ

В августе текущего года самые высокие зарплаты в России предлагают главе компании по производству теплового оборудования, а также стоматологу-имплантологу и техническому архитектору по разработке корпоративного мессенджера. Это следует из данных портала «Работа.ру».

Как передает РИА Новости, гендиректору компании по производству теплового оборудования предлагают заработную плату до 600 тысяч рублей в месяц, но при этом кандидат должен иметь стаж работы на аналогичной должности от трех лет в компании с численностью сотрудников не менее 300 человек. Кроме того, отмечены управленческие навыки и умение работать в офисных программах.

Стоматологу-имплантологу в частной клинике предлагают до 400 тысяч рублей, а техническому архитектору по разработке корпоративного мессенджера могут платить до 275 тысяч рублей, но при условии, что у кандидата на эту должность имеются успешные реализованные проекты в данной области.

Зарплата в 250 тысяч рублей предлагается также главе разработчиков приложений для Android. От работника на этой должности требуется релевантный опыт в шесть лет.

Напомним, ранее аналитики назвали регионы России с самыми высокими зарплатами.