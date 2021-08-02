Михаил Дегтярев добился снижения стоимости посещения открытого бассейна в Хабаровске

Открытый бассейн находится в краевой собственности, но управляет им частная компания. Фото: правительство Хабаровского края.

С проблемой высокой цены на посещение открытого бассейна в Хабаровске разобрался врио губернатора края Михаил Дегтярев. Глава региона встретился с предпринимателем с Сергеем Донских, в чьем управлении находится комплекс, и обсудил ряд накопившихся вопросов.

Одним из главных моментов встречи стала договоренность снизить цену посещения популярного у хабаровчан спортивного объекта.

– Я недавно общался с горожанами, просто прогуливался по набережной. Подошли люди, которые в открытом бассейне занимаются. Вода грязная, деньги большие «дерут» с людей. Поэтому стоимость разового посещения будет снижена на 100 рублей – с 550 до 450. Круг льготников значительно расширяем, особенно это касается многодетных семей. И важный вопрос – очистка воды будет проводиться более тщательно, – подчеркнул Михаил Дегтярев.

О проблеме высоких цен и недостаточного уровня очистки воды в бассейне Михаил Дегтярев узнал в ходе «прямой линии», состоявшейся 21 июля. Вице-президент Хабаровской городской федерации плавания Виктория Шардакова спросила, когда в городе и крае занятия плаванием выйдут на более высокий уровень.