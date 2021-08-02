В МВД сообщили о росте числа киберпреступлений в России

В России сообщили о росте числа преступлений в интернете Фото: Shutterstock

По итогам первого полугодия 2021 года количество преступлений, совершенных в интернете, выросло в России более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует статистика МВД.

«Зарегистрировано 271,1 тыс. преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, что на 20,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года», - цитирует данные ведомства RT.

При этом отмечается, что более половины таких преступлений (57,1%) относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Две трети преступлений совершаются через интернет, и еще треть – по средствам мобильной связи.

Как отмечает специалист по кибербезопасности Андрей Масалович, взрывной рост такого рода преступности зафиксирован с начала периода пандемии и изоляции.

«Из-за появления новых видов программного обеспечения: на рынок вышло сырое программное обеспечение, расширился спектр атак, связанный с удалённой работой», — отметил эксперт.

Добавим, что наибольший прирост преступлений в интернете зафиксирован в Чечне (176,9%), Дагестане (141,2%), Московской (126,5%) и Тульской (117,9%) областях. А наименьший прирост – в Псковской (-20,8%), Ивановской (-18,8%) областях, в Республике Марий Эл (-15%), передает ОТР.

Напомним, ранее стало известно, что с начала 2021 года в России было раскрыто более 180 тяжких преступлений. Это почти на треть более, чем годом ранее, передает телеканал «360».