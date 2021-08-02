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Экономика2 августа 2021 11:45

Минздрав разрешил больницам использовать лекарства, купленные пациентами и благотворителями

Ранее медучреждения могли использовать для лечения больных только препараты, приобретенные собственными аптеками
Анастасия РЫШКОВА
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Минздрав разрешил больницам использовать лекарства, купленные пациентами и благотворителями.

Минздрав разрешил больницам использовать лекарства, купленные пациентами и благотворителями.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минздрав РФ разрешил больницам принимать лекарственные препараты от пациентов и иных организаций, заинтересованных в их выздоровлении. Изменения внесены в правила ОМС. Об этом говорится в приказе Минздрава, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

Министерство представило проект документа в июне этого года. Сказано, что он позволит благотворительным фондам «предоставлять пациентам дорогостоящие лекарственные препараты для оказания им медицинской помощи в стационарных условиях».

Теперь пациенты медицинских учреждений смогут использовать препараты, переданные меценатами или купленные за счет средств федерального бюджета по программе «14 высокозатратных нозологий» и региональных бюджетов.

Ранее больницы могли использовать для лечения пациентов в стационарах только препараты, приобретенные собственными аптеками, за нарушение правил им грозил штраф, составляющий 50% стоимости за каждый случай оказания медицинской помощи в подобных условиях.