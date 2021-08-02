Истребитель «Ростеха» Checkmate получит название Су-75. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что новый истребитель "Ростеха" Checkmate получит название Су-75.

"Дело в том, что это рабочее название. Мы, конечно же, придем в итоге к номенклатуре традиционной, к которой мы привыкли. Скорее всего, это Су-75. То есть, если база берется от Су-57, то вариант Су-75", - сказал он в интервью для телеканала РБК.

Мантуров рассказал, что первичное название Checkmate истребителю дали инженеры. Министр отметил, что истребитель скорее всего будет востребован на рынке.

"Что касается Checkmate - это тот самолет, который сегодня будет востребован на рынке. С учетом того, что он дешевле, существенно дешевле. Он такой же мобильный", - сказал министр.

Ранее kp.ru писал о новом самолете "Ростеха", который построен с технологией малозаметности и оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Предварительно запуск машины "в воздух" запланирован на 2023 год. В 2026 году начнется его серийное производство. Новый истребитель был представлен в этом году на авиационно-космическом салоне "МАКС-2021" и получил высокую оценку специалистов.