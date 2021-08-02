Россия вышла на 90% турпотока внутреннего рынка от уровня 2019 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Туристический поток на внутреннем рынке России на сегодняшний день составляет 90 процентов от показателей допандемийного 2019 года. Такое заявление сделал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, отметив, что к концу текущего года выйдет на показатели, на данный момент турпоток. Об этом сообщил на пресс-турпоток сможет полностью восстановиться.

«По статистике, мы на сегодня на внутреннем рынке вышли на 90 процентов общего объема 2019 года по потокам, это информация Ростуризма … Этот год, мы в этом уверены, к концу ... выйдет на 2019 год, даже, возможно, с небольшим плюсом», - приводит ТАСС слова вице-президента РСТ.

Как отметил Барзыкин, эти цифры «важные и значимые», поскольку что в прошлом 2020 году по итогам года туриндустрия потеряла практически более 40 процентов по потокам. Вице-президент РСТ также назвал основным «генератором» туристского потока Черноморское побережье.

Напомним, ранее в России продлили продажи путевок по программе туристического кешбэка до 31 августа.