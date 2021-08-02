Банки прогнозируют падение курса доллара в августе 2021 года до 73 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

По прогнозам экономистов, американская валюта может понизиться до отметки в 73 рублей. Причин, по которые доллар будет сдавать свои позиции сразу несколько - пониженный спрос на иностранные деньги для зарубежного туризма при закрытых границах.

Brent торгуется на отметке в 76 долларов.

Не последнюю роль в укреплении рубля сыграло и повышение ключевой ставки Банком России на 1 п.п., которое произошло в июле.

Даже традиционно неспокойный для российской валюты август в 2021 году может пройти спокойно. Пока аналитики не видят угроз новых санкций, ситуация с вакцинацией вносит стабильности. Поэтому в последний летний месяц удастся избежать резких колебаний.

- Санкционная повестка и геополитический фон остаются ключевыми факторами для рубля. Пока угроз не предвидится и рубль чувствует себя уверено. они находятся в нейтральном состоянии, российская валюта может чувствовать себя уверенно. Максимальная отметка, которую доллар сможет преодолеть в августе составит 75 рублей, - говорит «Известиям» начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Это самый пессимистичный прогноз. Большинство экспертов сходятся во мнении, что курс доллара будет колебаться на отметке в 73 рубля.

А в «ВТБ Капитал» вовсе видят основания для снижения курса доллара в IV квартале 2021 года до 71,5 рублей.

Ранее аналитики объяснили, что может спровоцировать рост курса доллара. Пока потребление нефти в США и Европе будет оставаться на высоком уровне, российская валюта может чувствовать себя относительно стабильно, пишет ФАН.