Мантуров: предпосылок для появления в российских магазинах пустых полок нет Фото: Евгения ГУСЕВА

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров считает, что предпосылок для появления в магазинах России пустых полок из-за нового законопроекта об ответственности производителей за утилизацию упаковки и товаров нет

«Я думаю, что мы не должны доводить до ситуации, чтобы были пустые полки. Понятно, что это с неким сарказмом сказано, потому что никто не допустит такого, да и предпосылок для этого на сегодняшний день нет», - приводит РБК слова главы Минпромторга, который таким образом прокомментировал предположения ретейлеров о том, что новый законопроект может привести к дефициту товаров.

Мантуров заявил, что в ведомстве всегда находили и будут находить оптимальные решения с коллегами из других органов исполнительной власти для того, «чтобы не создать эффекты бабочки». Министр считает, что власти должны проводить консультации с бизнесом для того, чтобы не возникало беспокойства о риске дефицита. В качестве примера глава министерства привел решения по маркировке продукции.

«Чтобы внедрить маркировку на какую-то номенклатуру, мы сначала проводим консультации отраслевые, межотраслевые, между органами исполнительной власти, законодательной власти. После этого запускаем пилот. И до тех пор, пока пилот не отработает, это иногда бывает год, а иногда даже больше», - заявил он, отметив, что подобная практика будет действовать и в отношении готовящихся проекта к утилизации товаров.

Поправки ведомства предусматривают создание единого реестра товаров. Согласно законопроекту, товары, сведения о которых не будут внесены в реестр, запретят продавать.