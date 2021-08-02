Нарышкин: Разведслужба России хорошо взаимодействует с европейскими коллегами

Нарышкин рассказал, что разведслужба России хорошо взаимодействует с европейскими коллегами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор СВР Сергей Нарышкин рассказал о том, что служба хорошо взаимодействует с европейскими партнерами, в частности по борьбе с международным терроризмом.

"Я могу с уверенностью сказать, что с разведывательными службами ведущих европейских стран у нас очень неплохое взаимодействие", - сказал Нарышкин в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".

Глава СВР отметил, что речь идет, в частности, о Германии, Франции, Италии, Швейцарии и Австрии.

Ранее kp.ru писал об интервью, в котором глава СВР рассказал о готовящихся провокациях на выборах в 2021 и 2024 году. Также он отметил, что СВР фиксирует случаи призывов россиян ввести санкции США против России. Нарышкин поделился и тем, что знаком с президентом России Владимиром Путиным более 40 лет, с 1980 года.