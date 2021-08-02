Первый президент Киргизии доставлен на допрос в Бишкек

Аскар Акаев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый президент Киргизии Аскар Акаев, объявленный ранее в розыск, был доставлен на допрос в Бишкек.

Как передает «Sputnik Кыргызстан», экс-президент Киргизии находится в здании Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), где с ним проводят следственные действия по уголовному делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор.

По данным местных СМИ, Акаев сам вызвался приехать в Бишкек и дать показания по данному делу. Как отмечается, бывший глава государства готов сотрудничать со следствием.

В начале июля текущего 2021 года ГКНБ заявил, что по делу Кумтора проходят два бывших президента - Аскар Акаев и Курманбек Бакиев. Следственный комитет также устанавливает возможную причастность еще двух бывших лидеров республики, Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова, к заключению заранее невыгодных для страны контрактов.

Бишкек уже предъявил финансовые претензии канадской Centerra Gold Inc. на 4,2 млрд долларов за нарушение экологических норм, а также неуплату налогов при разработке Кумтора. Кроме того, Киргизия утверждает, что из-за действий компании возникла угроза схода ледников и гибели людей.